‘Teun Koopmeiners heeft besluit genomen over mogelijke transfer naar Tottenham Hotspur’

Teun Koopmeiners werd deze week gelinkt aan een toptransfer naar Napoli. Gedurende de week kwam daar nog een andere grootmacht bij, namelijk Tottenham Hotspur. De middenvelder zou volgens La Gazzetta dello Sport echter zijn keuze hebben gemaakt en is tot het besluit gekomen om zich langer te verbinden aan Atalanta.

De oud-speler van AZ zou zelfs al een nieuwe verbintenis hebben getekend met zijn huidige club, al moet dat nog officieel worden gemaakt door Atalanta. De verwachting is dat zijn contract wordt opengebroken tot medio 2027. Italiaanse media zijn geïmponeerd door Koopmeiners, die in de formatie van trainer Gian Piero Gasperini geldt als een van de belangrijkste pionnen.

Mede daardoor toonde Tottenham interesse in de spelmaker, maar Atalanta ziet de middenvelder als een onvervangbare kracht. Dat kenmerkt hoe belangrijk Koopmeiners is bij de Italiaanse club, die afgelopen seizoen als vijfde eindigde en daardoor de Europa League-groepsfase instroomt.

Technisch directeur van Atalanta, Tony D’Amico, vertelde eerder dat zelfs Liverpool gecharmeerd zou zijn in de middenvelder die in 2021 voor veertien miljoen euro vertrok bij AZ. Daarnaast zouden dus Napoli, maar ook Juventus Koopmeiners in de gaten houden.