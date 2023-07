Thomas Beelen verklaart waarom hij Feyenoord verkoos boven PSV, AZ en FC Twente

Thomas Beelen heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn keuze voor Feyenoord. De verdediger laat PEC Zwolle achter zich en tekende maandag een contract voor vier seizoenen in De Kuip. De talentvolle Harderwijker had ook de mogelijkheid om naar PSV, AZ of FC Twente te verkassen.

Beelen werd tijdens zijn eerste interview als Feyenoorder ook gevraagd naar de vele interesse en waarom hij juist voor de Rotterdammers heeft gekozen. "Feyenoord is natuurlijk een topclub in Nederland. Ze zijn kampioen geworden vorig jaar en gaan nu de Champions League in. Er is hier een hele goede trainer waar iedere speler wel mee samen wil werken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat ik me hier goed verder kan ontwikkelen."

Artikel gaat verder onder video

De 21-jarige verdediger heeft pas een volledig seizoen achter de rug bij PEC. "Het is allemaal snel gegaan voor mij. Maar als zulke kansen voorbijkomen, kun je die niet laten liggen", vertelt de aanwinst, die enorm uitkijkt naar het spelen in een volle Kuip. "Ik ben hier vroeger als kind wel eens geweest, maar daarna nooit meer. Ik heb hier ook nog nooit gespeeld. Om hier dan zo binnen te lopen en te zien hoe het stadion eruitziet, dat is wel mooi."