Tijjani Reijnders op eerste Milan-persconferentie geconfronteerd met zeer opvallende bijnaam

Tijjani Reijnders heeft voor het eerst sinds zijn overstap van AZ naar AC Milan de media te woord gestaan. De middenvelder beantwoordde tegenover de Italiaanse pers onder meer vragen over de plannen die zijn nieuwe trainer Stefano Pioli met hem heeft, zijn Nederlandse voorgangers bij de Rossoneri én een bijzondere bijnaam die hij volgens een Italiaanse journalist heeft.

Zijn eerste dag op trainingscomplex Milanello is Reijnders uitstekend bevallen. "Het was een fijne dag. Ik heb gesproken met Pioli en mijn teamgenoten", legt de 24-jarige middenvelder uit. Op de vraag wat hij toe kan voegen aan het spel van de ploeg is Reijnders duidelijk over zijn kwaliteiten: "Ik ben een moderne box-to-box-middenvelder, die zowel mee naar voren kan gaan als terugverdedigt", analyseert hij zijn eigen spel. "Maar mijn kwaliteiten komen het beste tot hun recht in het offensieve gedeelte."

Pioli heeft Reijnders uitvoerig uitgelegd wat hij van hem verwacht: "Hij wil met twee middenvelders spelen die het spel tussen de linies kunnen openen, bijspringen in de aanval en daarnaast ook mee kunnen verdedigen." Om een beeld te vormen van wat hem te wachten staat sprak Reijnders met een aantal landgenoten die momenteel al in de Serie A actief zijn, zo blijkt: "Eentje vertelde dat ik alle skills heb om het goed te doen in Italië. De Serie A is perfect om me te ontwikkelen dus ik hoefde geen twee keer na te denken."

Met zijn overstap treedt Reijnders in de voetsporen van een aantal illustere landgenoten die eerder het roodzwart van Milan aantrokken. Onder meer het 'gouden trio' Frank Rijkaard - Marco van Basten - Ruud Gullit was in de jaren '80 en '90 uiterst succesvol. Later groeide ook Clarence Seedorf uit tot een clublegende. "Ik heb veel filmpjes van ze gezien", zegt Reijnders, "het zijn allemaal legendarische spelers. Ik wil mezelf niet met hen vergelijken, maar ik hoop veel goede dingen te doen voor Milan en deze club veel te kunnen geven."

Bijnaam

Tot slot vroeg een Italiaanse journalist Reijnders naar zijn vermeende bijnaam: Golden Delicious Reijnders, naar het bijna gelijknamige appel-ras golden delicious reinders. "Het is een eer om met deze appel vergeleken te worden", lacht de middenvelder zelf. "Ik hoop dat ik die kan waarmaken. Ik heb vertrouwen in mezelf, ik speel graag met een lach op mijn gezicht en zonder angst. Ik hoop dat de mensen hier mijn lach zullen zien en weten dat ik me hier goed voel."