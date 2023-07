Toekomst van Kevin Strootman lijkt bekend na klare taal van eigenaar van Genoa

Kevin Strootman lijkt te hebben gekozen voor een langer verblijf in Italië. De middenvelder werd de afgelopen weken in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland, maar gaat zijn transfervrije status verzilveren bij Genoa. Dat kunnen we opmaken uit uitspraken van clubeigenaar Andres Blazquez

"Het is heel belangrijk om te zeggen dat we Strootman hebben overtuigd om te blijven. Dat was niet zo gemakkelijk als iedereen zou denken. Het is een belangrijke slag om Kevin bij ons te houden, hij geeft ons veel. Ook Milan Badelj blijft en dat geeft continuïteit en stabiliteit. Om zulke professionals bij ons te hebben, is heel belangrijk voor de spelers die komen. Zij zullen dan het DNA van Genoa beter begrijpen", vertelde Blazquez tegen de aanwezige media tijdens de presentatie van het nieuwe shirt.

Zolang er geen witte rook uit Genua is gekomen, zal Sparta blijven azen op Strootman. De middenvelder sprak onlangs nog met die club. "Dat was een goed gesprek. We hebben het plan gepresenteerd, hoe we hem zien als speler en ook doorkijkend naar de toekomst. Maar het is aan Kevin wanneer hij besluit om thuis te komen. Wat ons betreft het liefst eergisteren. Als we Kevin aan de selectie kunnen toevoegen, zullen we dat zeker doen", aldus technisch directeur Gerard Nijkamp tegenover Voetbal International.

Strootman komt uit de jeugd van Sparta en speelde 84 officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdammers. Daarna kwam hij via FC Utrecht en PSV terecht bij AS Roma. Daarna speelde hij in Frankrijk bij Olympique Marseille, dat hem twee keer verhuurde aan Genoa en eenmaal aan Cagliari. De 46-voudig international van Oranje was afgelopen seizoen een belangrijke schakel bij Genoa, dat promoveerde naar de Serie A. De 33-jarige routinier speelde 29 competitiewedstrijden.