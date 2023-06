Sparta wil stunten met komst 46-voudig Oranje-international

Sparta Rotterdam werd dit seizoen verrassend zesde in de Eredivisie en hoopt volgend seizoen voort te borduren op dat succes. De club heeft inmiddels zelfs een eerste gesprek achter de rug met Kevin Strootman, die zijn loopbaan begon op Het Kasteel en die Sparta nu wil verleiden tot een terugkeer. Ook trainer Maurice Steijn lijkt voor een langer verblijf bij de club te staan.

Dat heeft technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigd in de podcast Sparta naar Voren van lokale omroep Rijnmond. De td vertelt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Strootman, algemeen directeur Manfred Laros en hemzelf. "Dat was een goed gesprek. We hebben het plan gepresenteerd, hoe we hem zien als speler en ook richting de toekomst. Maar het is aan Kevin wanneer hij besluit om thuis te komen", zegt Nijkamp. "Je moet het rustig de tijd geven", weet hij bovendien. "Bij dit soort jongens moet je niet te eager willen zijn."

Strootman (33) is komende zomer transfervrij. De middenvelder was afgelopen jaargang actief in de Serie B, het tweede niveau in Italië. Met zijn club Genoa eindigde hij op de tweede plaats, goed voor promotie naar het hoogste niveau. Strootman speelde in de jeugd bij Sparta en brak bij die club ook door in het betaalde voetbal. Via FC Utrecht belandde de 46-voudig Oranje-international vervolgens bij PSV. In 2013 verliet hij Nederland om achtereenvolgens bij AS Roma, Olympique Marseille, Genoa, Cagliari en meest recentelijk dus weer Genoa te spelen.

Steijn

Daarnaast hoopt Sparta ook succestrainer Maurice Steijn langer aan zich te binden. De gesprekken over een contractverlenging verlopen positief, zegt Nijkamp. "Met Maurice zijn wij er in principe uit. Alleen we hebben wel tegen elkaar gezegd dat de focus nu echt op de play-offs moet liggen. Daar mag niks voor wijken op dit moment. Na de play-offs zullen we er meer over gaan vertellen."