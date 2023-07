Sparta kan nog lachen ondanks 'nee' van oude bekende: 'Ik zei: dan zien we je volgend seizoen'

Sparta Rotterdam hoopte Kevin Strootman deze zomer te kunnen verleiden tot een terugkeer naar Nederland. Het contract van de middenvelder bij Olympique Marseille liep deze zomer af, waardoor hij dus transfervrij op zoek kon naar een nieuwe werkgever. Een rentree op Het Kasteel spookte weliswaar door zijn hoofd, maar de keuze is gevallen op nog een jaar Genoa. Technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta hoopt dat de onderhandelingen volgend jaar wél het gewenste resultaat opleveren.

Het voelt inmiddels als een eeuwigheid geleden dat Strootman de deur van Het Kasteel achter zich dichttrok. De middenvelder maakte in de zomer van 2011 de overstap naar FC Utrecht. Een jaar later tekende hij bij PSV, dat hem in 2013 voor bijna twintig miljoen euro verkocht aan AS Roma. In Italië ging het echter bergafwaarts met de linkspoot. Hij raakte in de aanloop naar het WK van 2014 in Brazilië ernstig geblesseerd en slaagde er daarna niet meer in zijn oude niveau te halen. Na avonturen bij Marseille, Genoa en Cagliari keerde hij vorige zomer terug bij Genoa.

Daarmee promoveerde Strootman naar de Serie A. De club maakte in een vroeg stadium al kenbaar langer met hem door te willen gaan, maar door de interesse van Sparta sloeg hij aan het twijfelen. “Vorige week hebben we even contact gehad dat hij toch heeft besloten om nog een jaar in Italië te blijven”, vertelt Nijkamp voor de camera van Rijnmond. “Ik weet niet precies wat de status daarvan is, maar dat is ook niet aan mij.” De technisch directeur van Sparta vindt het ‘jammer’ dat het niet gelukt is Strootman terug te halen. “We hadden hem graag teruggezien op het oude nest. Hij heeft daar ook echt over getwijfeld, lang de tijd voor nemen. Dat zegt ook wel iets over hoe de gesprekken zijn gegaan.”

Dat Strootman de aanbieding van Sparta naast zich neer heeft gelegd, betekent niet dat het helemaal niet meer tot een nieuwe samenwerking komt. “Ik zei: nou, als dat bij één jaar blijft, dan zien we je volgend seizoen”, zegt Nijkamp met een glimlach. Er was maandag overigens ook goed nieuws voor Sparta. Na een moeizame zoektocht stelde de club uit Rotterdam Jeroen Rijsdijk aan als nieuwe hoofdtrainer. Hij volgt de naar Ajax vertrokken Maurice Steijn op.