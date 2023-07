Toptransfer lonkt voor Frimpong; 'verdediger kan landgenoot na ijzersterk seizoen achterna'

Arsenal is in verre onderhandeling met Ajax om Jurriën Timber vast te leggen, maar als het aan The Gunners ligt zal het daar niet bij blijven. De Londense club wil namelijk nog een Nederlander contracteren en heeft daar tientallen miljoenen voor gereserveerd.

Het Duitse BILD meldt dinsdagavond dat Jeremie Frimpong zich in de kijker heeft gespeeld bij de Londenaren, die op zoek zijn naar een aanvallend ingestelde verdediger. Dit seizoen kwamen verschillende spelers uit de voeten als rechtsback bij Arsenal, zoals Ben White, Thomas Partey en de Japanner Takehiro Tomiyasu. Mikel Arteta wil een vleugelverdediger die aanvallend van grote waarde kan zijn voor Arsenal en denkt daarbij aan Frimpong, die in een eerder stadium ook al aan Manchester United werd gelinkt.

Artikel gaat verder onder video

De Nederlandse verdediger, die afgelopen maand het EK met Jong Oranje besloot af te zeggen, is echter niet de enige kandidaat voor Arsenal. Ook Joao Cancelo van Manchester City zou hoog op het lijstje staan, terwijl ook de naam van Benny Henrichs (RB Leipzig) wordt genoemd. Van Frimpong is bekend dat hij een vertrekwens heeft bij Bayer Leverkusen en ook de club verwacht een vertrek van de rechtsback, waardoor de 22-jarige voetballer goede papieren heeft voor een overstap naar het Emirates Stadium.

Arsenal verwacht in ieder geval niet dat Frimpong voor een schijntje op te halen is in Duitsland, want de club zou volgens de Duitse berichtgeving zo'n veertig miljoen euro hebben gereserveerd voor de komst van de rechtsback, die dit seizoen tot acht goals en zeven assists kwam in het shirt van Bayer Leverkusen. Komende zomer zouden er dus mogelijk twee Nederlanders de overstap gaan maken naar The Gunners.