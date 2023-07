Totale leegloop dreigt voor Ajax: drie grote namen willen ‘liever vandaag dan morgen’ weg

Mike Verweij verwacht dat het vertrek van Dusan Tadic een sneeuwbaleffect zal hebben voor Ajax. Volgens de journalist van De Telegraaf willen Edson Álvarez, Mohammed Kudus en Davy Klaassen nu ‘liever vandaag dan morgen’ vertrekken bij de Amsterdamse club.

Deze week kwam er vrij abrupt een einde aan het huwelijk tussen Ajax en Tadic. De Servische aanvaller en aanvoerder van de Amsterdammers kon zich niet langer vinden in de koers van de club, waarna zijn nog tot medio volgend jaar doorlopende verbintenis in onderling overleg werd ontbonden.

Artikel gaat verder onder video

Verweij verwacht dat het vertrek van Tadic tot meer uitgaande transfers bij Ajax zal leiden. “Kijk, die sneeuwbal is aan het rollen”, zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Door die hele situatie rond Tadic wil Álvarez ook liever vandaag dan morgen weg, wil Kudus liever vandaag dan morgen weg en wil Klaassen ook liever vandaag dan morgen weg”, meent Verweij.

Álvarez staat in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham United, terwijl Kudus genoemd wordt bij Brighton & Hove Albion. Klaassen zou op de radar staan bij diverse clubs uit Turkije. Dat het trio Ajax deze zomer graag verlaat, mogen directeur voetbalzaken Sven Mislintat en Chief Sports Officer Maurits Hendriks zich wat Verweij betreft aanrekenen. “Als Sven Mislintat en Maurits Hendriks in plaats van een paar PowerPoint-presentaties gewoon heel actief waren geweest en ambitie hadden getoond op de transfermarkt, dan had je Tadic kunnen behouden."