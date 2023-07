Trainer VS geeft schitterend compliment aan Oranje Leeuwinnen: 'Een ploeg die dít tegen Nederland kan, is heel goed'

De Oranjeleeuwinnen hielden de voetbalvrouwen van de Verenigde Staten woensdagnacht op een gelijkspel (1-1) en dat is een prima resultaat. Amerika, dat afgelopen twee wereldkampioenschappen won en ook deze editie favoriet is, zag toch een lichtpuntje na afloop van het duel. Vlatko Andonovski vertelt dat tegenover USA Today en geeft de Oranje Leeuwinnen groot compliment.

De schotenverhouding in de wedstrijd was ruim in het voordeel van de Amerikanen. Zij schoten liefst achttien keer op het doel van Daphne van Domselaar, terwijl de Oranje Leeuwinnen maar vijf keer een schot losten. Daarvan was er slechts één tussen de palen, en dat was nou juist de openingstreffer van Jill Roord. Andonovski baalde dat zijn ploeg het overwicht niet in doelpunten kon omzetten, maar haalde ook positieve punten uit deze statistiek.

“We hebben heel goed verdedigd”, sprak de 46-jarige oefenmeester van Team USA. “Een ploeg die Nederland op zo weinig schoten kan houden in negentig minuten, is heel erg goed”, gaat Andonovski verder. Ook aanvoerder Lindsey Horan, verantwoordelijk voor de gelijkmaker in de 62ste minuut, was lovend over de ploeg van Andries Jonker. “We speelden tegen een hele goede tegenstander. Een competitieve ploeg die afgelopen WK ook goede dingen liet zien”, sprak ze tegen CNN.

“Ik ben trots op hoe we ons in de tweede helft hebben herpakt. Over de eerste helft waren we een beetje teleurgesteld over hoe we speelden”, gaat Horan verder. Ook Van Domselaar kwam aan het woord tegen datzelfde Amerikaanse medium. “We waren heel rustig, vooral in de eerste helft. De tweede helft hadden zij meer kansen en domineerden. Al met al kunnen we hierdoor heel trots zijn op onszelf”, zei de Oranje-keeper.