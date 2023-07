Transferplannen Ajax mogelijk abrupt verstoord door bod van 45 miljoen euro

The Athletic meldde zaterdagavond dat Chelsea verregaande belangstelling heeft voor Mohammed Kudus, maar de Ghanees van Ajax lijkt niet de enige kandidaat om de rechtsbuitenpositie bij the Blues te komen versterken. Volgens Fabrizio Romano is Chelsea ook geïnteresseerd in Michael Olise van Crystal Palace, terwijl RMC Sport zondagavond meldt dat de Londenaren zelfs al een bod hebben uitgebracht op de 21-jarige dribbelaar.

Chelsea deed deze transferperiode al de nodige aankopen voor de aanvalslinie. De Londense club haalde Christopher Nkunku en Nicolas Jackson weg bij respectievelijk RB Leipzig en Villarreal, maar zij spelen doorgaans in de as van het veld. Ângelo werd voor vijftien miljoen euro opgepikt bij Santos en kan uit de voeten als rechtsbuiten, maar is pas achttien jaar oud. Christian Pulisic vertrok naar AC Milan, terwijl Hakim Ziyech niet voorkomt in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. Daardoor is de rechtsbuitenpositie momenteel een zorgenkindje bij Chelsea.

Artikel gaat verder onder video

Volgens The Athletic is Chelsea de gesprekken met Ajax aangevangen over een transfer van Kudus naar Stamford Bridge. De club is persoonlijk naar verluidt zelfs al rond met de 22-jarige rechtsbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan. Kudus is echter niet de enige kandidaat om de rechtsbuitenpositie te komen versterken, want Chelsea ziet de komst van Olise ook wel zitten.

Olise staat onder contract bij stadsgenoot Crystal Palace en heeft volgens Romano een ontsnappingsclausule van rond de 40 miljoen euro in zijn contract staan. Volgens de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse journalist ziet ook Manchester City de komst van Olise wel zitten. Fabrice Hawkins van RMC Sport meldt dat Chelsea al een officieel bod van circa 45 miljoen euro inclusief bonussen heeft uitgebracht op Olise, die geboren werd in Londen maar jeugdinternational van Frankrijk is.

Mocht Chelsea Olise inderdaad de voorkeur geven boven Kudus, dan zou dat de transferplannen van Ajax wel eens kunnen verstoren. De Amsterdammers moeten namelijk eerst verkopen, voordat zij zelf in actie kunnen komen op de transfermarkt, zo wist onder meer De Telegraaf dit weekeinde te melden.