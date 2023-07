'Transfervrije David De Gea wijst opmerkelijk contractvoorstel af: nog maar één logische bestemming'

David De Gea (32) vertrok deze zomer transfervrij nadat hij liefst twaalf seizoenen het doel van Manchester United verdedigde. De club van Erik ten Hag trok met André Onana (Internazionale) inmiddels een vervanger aan. De Gea had op zijn beurt de omgekeerde weg kunnen bewandelen, maar zou het voorstel van de Italiaanse club naast zich neer hebben gelegd.

Met dat opmerkelijke gerucht komt de Schotse tabloid The Daily Record donderdag naar buiten. Op de dag dat United Onana presenteert weet de krant te melden dat De Gea een aanbieding met een netto jaarsalaris van 5 miljoen euro zou hebben gekregen om Onana's vrijgekomen plaats onder de lat over te nemen. Die zou hij echter naast zich neer hebben gelegd, waarna Inter de pijlen zou hebben gericht op Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk) en Yann Sommer (Bayern München).

De Gea's voorkeur gaat er volgens de krant naar uit om terug te keren in zijn geboorteland Spanje. Daar stond hij in het verleden onder contract bij Atlético Madrid, een terugkeer lijkt echter niet realistisch omdat die club met Jan Oblak al over een internationale topkeeper beschikt. Aangezien datzelfde ook gezegd kan worden van FC Barcelona (Marc-André Ter Stegen) en Real Madrid (Thibaut Courtois) lijkt een rentree in eigen land ver weg voor De Gea. De kans dat een andere Spaanse club aan zijn vermeende salariseisen van tien miljoen euro (netto!) zou kunnen voldoen, lijkt immers nihil.

Tot die conclusie komt de Daily Record eveneens. En daarom zou er maar één mogelijke uitkomst zijn: "Alleen een move naar de Saudi Pro League zou de status van De Gea als bestbetaalde keeper ter wereld kunnen herbevestigen", schrijft de krant. In zijn laatste vier seizoenen in Manchester zou de Spanjaard een netto-bedrag van 60 miljoen euro hebben opgestreken (15 miljoen per seizoen), de kans dat hij op korte termijn aanklopt bij het Spaanse UWV lijkt dan ook klein.