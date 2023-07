Transferweekje: ontwikkelingen bij Ajax, Feyenoord en PSV

Feyenoord plukt Calvin Stengs weg voor de neus van Mark van Bommel, het blijft rustig bij Ajax en PSV heeft wilde plannen. Het transferspektakel is losgebarsten. Ook de afgelopen week draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Feyenoord richt zich op aanvallende versterkingen

Feyenoord hoopt de titel in de Eredivisie komend seizoen met succes te verdedigen. Daarom heeft trainer Arne Slot behoefte aan aanvallende versterkingen. Danilo is naar Rangers vertrokken, maar inmiddels mag Calvin Stengs zich al speler van de Rotterdammers noemen. Als het aan Slot ligt, blijft het daar zeker niet bij. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl is men in Rotterdam-Zuid nog bezig met twee aanvallers. De entree van buitenspeler Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb) lijkt nabij, terwijl ook Ayase Ueda (Cercle Brugge) hoog op het lijstje staat. De naam van Gustav Isaksen is ook gevallen in De Kuip, maar met zijn komst is men op dit moment niet actief bezig.

Artikel gaat verder onder video

Stewart wil minimaal drie aanwinsten bij PSV

PSV wist de selectie te versterken met Ricardo Pepi en Noa Lang, al stond daar wel het vertrek van Xavi Simons tegenover. Als het aan directeur voetbalzaken Earnest Stewart ligt, krijgt de selectie van trainer Peter Bosz nog een flinke kwaliteitsimpuls. Stewart richt zich op de transfermarkt sowieso op een rechtsbenige centrale verdediger, defensieve middenvelder en een aanvallend ingestelde speler, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Om de rivalen niet wijzer te maken noemt Stewart geen namen. Maar het lijkt duidelijk dat er de komende weken nog wat gaat gebeuren in het Philips Stadion.

Erik ten Hag heeft nieuwe spits bijna binnen

Manchester United had de pijlen deze zomer onder meer gericht op Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli). Zij bleken echter veel te duur voor de club van manager Erik ten Hag, die weet dat de financiële mogelijkheden dit keer niet tot de hemel reiken op Old Trafford. Rasmus Højlund van Atalanta geldt als goedkoper alternatief en hij lijkt op weg naar The Red Devils. De twintigjarige Deen is persoonlijk akkoord met United en de clubs lijken spoedig ook overeenstemming te bereiken over de transfer.

Het blijft rustig bij Ajax

Het is wat ingaande transfers betreft een vooralsnog rustige zomer bij Ajax. Met Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor 8,5 miljoen euro overgenomen van AS Roma) werden door directeur voetbalzaken Sven Mislintat nog maar twee spelers aan de selectie van trainer Peter Bosz toegevoegd. Het ligt in de lijn der verwachting dat Josip Sutalo (Dinamo Zagreb) en Eduard Spertsyan (FK Krasnodar) de volgende versterkingen worden. Daarna hoopt Ajax een linksbenige verdediger en een concurrent voor Brian Brobbey aan te trekken. Enige haast is geboden, want de competitie start al over twee weken.

Ihattaren werkloos

Mohamed Ihattaren is niet langer speler van Juventus. De Italiaanse club verscheurde vrijdag het contract van de 21-jarige middenvelder annex aanvaller. "Het contract van Mohamed Ihattaren bij Juventus is met wederzijds goedvinden officieel beëindigd. Succes Mohamed", was het korte statement waarmee het vertrek van Ihattaren werd aangekondigd. De grote vraag is: wat nu? Vervolgt het gevallen talent zijn carrière elders of bergt hij nu al zijn voetbalschoenen op?