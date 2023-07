Tv en livestreams: waar kijk je Hoffenheim - Feyenoord, Anderlecht - Ajax en FC Augsburg - PSV?

Het oefenprogramma op zaterdag is bomvol. Onder meer Feyenoord, PSV en Ajax komen in actie. Feyenoord en PSV spelen in Oostenrijk tegen respectievelijk TSG Hoffenheim en FC Augsburg, terwijl Ajax in Brussel aantreedt tegen Anderlecht. Waar worden de wedstrijden uitgezonden?

TSG Hoffenheim - Feyenoord (13.00 uur)

De wedstrijd tussen Feyenoord en TSG Hoffenheim is niet te zien op tv, maar wel via het YouTube-kanaal van Feyenoord. Daar kun je gratis naar de wedstrijd kijken. Het is voor Feyenoord al de vierde oefenwedstrijd, na eerdere wedstrijden tegen PEC Zwolle (3-1 zege), Club Brugge (2-0 zege) en Union Sint-Gillis (0-0). Het duel tussen Feyenoord en de nummer twaalf van Duitsland begint om 13.00 uur.

Anderlecht - Ajax (13.30 uur)

Na oefenwedstrijden tegen FC Den Bosch (2-2) en Shakhtar Donetsk (3-0) speelt Ajax vanaf 13.30 uur tegen Anderlecht. De wedstrijd is live te zien via de zender Ziggo Sport. De wedstrijd is voor Anderlecht een belangrijkere graadmeter dan voor Ajax, want over zes dagen begint de competitie voor Paars-Wit al met een uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis. Het duel met Ajax is dan ook de laatste oefenwedstrijd van de zomer.

FC Augsburg - PSV (15.00 uur)

PSV speelde deze maand al tegen Sint-Truiden (1-2 nederlaag) en FC Blau-Weiss Linz (1-2 zege). Om 15.00 uur wacht in Oostenrijk, op de een na laatste dag van het trainingskamp, een ontmoeting met FC Augsburg, de nummer vijftien van het afgelopen Bundesliga-seizoen. Voor PSV is het de eerste wedstrijd na het veelbesproken vertrek van Xavi Simons. De wedstrijd wordt niet uitgezonden op tv, maar is voor 2,99 euro te volgen via het streamingplatform van PSV.