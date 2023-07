Ultrakorte vakantie voor Giménez: op deze dag wordt hij terug verwacht bij Feyenoord

Santiago Giménez kan niet lang genieten van zijn vakantie. De spits van Feyenoord maakte in de nacht van zondag op maandag het winnende doelpunt voor Mexico in de Gold Cup-finale tegen Panama (1-0) en is sindsdien het middelpunt van de Mexicaanse feestvreugde. Hij heeft slechts een handvol dagen om daarvan bij te komen.

Volgens 1908.nl wordt Giménez komende maandag terug verwacht in Rotterdam. Dan is de rest van de Feyenoord-selectie ook terug, na een trainingskamp in Oostenrijk. De vlucht van Giménez zou dit weekend gepland staan.

Feyenoord hoopt dat Giménez minuten kan maken in de oefenwedstrijd tegen Villarreal en Benfica, die op respectievelijk 27 en 30 juli worden gespeeld. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op 4 augustus moet Giménez 'volledig inzetbaar' zijn.

Programma Feyenoord richting seizoensstart

17 t/m 22 juli: Trainingskamp in Oostenrijk

27 juli: Feyenoord - Villarreal CF (vriendschappelijk)

30 juli: Feyenoord - Benfica (vriendschappelijk)

4 augustus: Feyenoord - PSV (Johan Cruijff Schaal)

13 augustus: Feyenoord - Fortuna Sittard (Eredivisie)