United-legende waarschuwt Ten Hag: 'Dat zou ook voor hem kunnen gelden'

Erik ten Hag kan zijn borst natmaken voor zijn tweede seizoen als trainer van Manchester United. Volgens clublegende Andy Cole moet de Nederlandse trainer vrezen voor het zogehetensecond season syndrome.

"Het is net als een speler die in de Premier League binnenkomt en een fantastisch eerste seizoen beleeft", zegt de voormalige spits tegen de Daily Mail. "Mensen gaan je daar het volgende seizoen op beoordelen", zo benoemt Cole het opgeschroefde verwachtingspatroon waar Ten Hag mee te maken zal krijgen in zijn tweede jaar aan het roer op Old Trafford.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij verwacht Cole ook dat de concurrentie om een plek bij de eerste vier nóg groter zal worden dan afgelopen seizoen: "Een aantal teams die afgelopen seizoen verschrikkelijk presteerden kunnen het dit jaar niet slechter doen." Daarmee doelt Cole zonder het hardop te zeggen ongetwijfeld op clubs als Liverpool (vijfde), Tottenham Hotspur (achtste) en vooral Chelsea (twaalfde), die in 2023-24 wat recht te zetten hebben.

Cole is vol lof over de prestaties die Ten Hag tot nu toe heeft neergezet. "Het is een big positive voor de manager om binnen te komen en dit in zijn eerste jaar te laten zien", meent Cole. Onder Ten Hag eindigde United uiteindelijk als derde in de competitie, waardoor de club komende jaargang terugkeert in de Champions League. Bovendien werd de finale van zowel de League Cup als de FA Cup bereikt. Die eerste prijs werd daadwerkelijk binnengesleept door Newcastle United in de finale te verslaan, de tweede ging naar stadgenoot en treble-winnaar Manchester City.

Cole heeft enig recht van spreken in Manchester. De aanvaller kwam in 1995 naar United, dat hem overnam van Newcastle United. Na zes seizoenen met daarin 121 treffers in 275 wedstrijden vertrok Cole in 2002 naar Blackburn Rovers. Later zou hij onder meer nog uitkomen voor Manchester City en Portsmouth, alvorens in 2008 zijn carrière in het shirt van Nottingham Forest te beëindigen. Met 187 doelpunten is hij op de eeuwige topscorerslijst van de Premier League nog altijd vierde achter Alan Shearer (260), Harry Kane (213) en Wayne Rooney (208).