United-talenten laten zich bij uitstekende start oefencampagne zien aan Ten Hag

Manchester United is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een oefenzege op Leeds United. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in Oslo met 2-0 te sterk voor de Premier League-degradant.

Mason Mount maakte als basisspeler zijn officieuze debuut voor Manchester United. De aanvallende middenvelder, vooralsnog de enige zomeraanwinst van de Engelse topclub, kwam onlangs voor 65 miljoen euro over van Chelsea. Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Jadon Sancho waren de andere grote namen die aan de zijde van United aan de aftrap verschenen.

Donny van de Beek ontbrak in de wedstrijdselectie. Ten Hag heeft de Nederlandse middenvelder niet meegenomen naar Noorwegen, waar Manchester United op trainingskamp is. Mogelijk krijgt Van de Beek later in de voorbereiding nog een kans van zijn landgenoot. Richting de eerste competitiewedstrijd op 14 augustus oefent United nog tegen Olympique Lyonnais, Arsenal, Wrexham, Real Madrid, Borussia Dortmund, RC Lens en Athletic Bilbao.

Tegen Leeds trok United de wedstrijd pas naar zich toe nadat alle grote namen waren gewisseld. Noam Emeran tekende, na een fout van Pascal Struijk, halverwege de tweede helft voor de openingsgoal. Een kleine twintig minuten later bepaalde Joe Hugill de eindstand op 2-0. Over een week staat voor de ploeg van United het volgende oefenduel op het programma. Dan wordt er in Edinburgh gespeeld tegen Lyon.