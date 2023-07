Update van Rudy Galetti en reservebeurt voeden geruchten over transfer naar Ajax

Ajax is onverminderd geïnteresseerd in Martin Vitík. Journalist Rudy Galetti van Sportitalia meldt zondagavond dat de Amsterdamse club nog altijd met Sparta Praag in gesprek is over een transfer van de twintigjarige centrumverdediger.

Tsjechische media wisten begin deze maand al te melden dat Ajax zijn oog heeft laten vallen op Vitík. Vitík is 1 meter 93 lang en speelde tot dusver 71 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Sparta Praag. Naast Ajax zouden ook Internazionale en Juventus hem op het verlanglijstje hebben staan.

🚨📋 #Ajax are still looking for a new CB: Josip #Sutalo (Dinamo Zagreb) is among the names on their list.



🗣️ As told, the 🇳🇱 club is still in talks with Sparta Prague for Martin #Vitik. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/MBcrgnBVcf pic.twitter.com/CNTZ8SYcft — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 23, 2023

De interesse van Ajax is echter bloedserieus, zo verzekert Galetti vanavond. Volgens de journalist is Vitík bij de Amsterdammers in beeld om Jurriën Timber te gaan vervangen. Laatstgenoemde maakte onlangs voor maximaal 45 miljoen euro de overstap naar Arsenal. Vitík is echter niet de enige naam op het verlanglijstje van directeur voetbalzaken Sven Mislintat, want volgens Galetti is ook Josip Sutalo van Dinamo Zagreb nog altijd een belangrijke kandidaat om de verdedigingslinie van trainer Maurice Steijn te komen versterken.

Het ontbreken van Vitík in de basisopstelling van Sparta Praag voor de seizoensouverture van zondagavond tegen Sigma Olomouc, is voor supporters van Ajax op social media overigens nog meer reden om te speculeren over de komst van de jonge verdediger naar Amsterdam. Vitík was niet geblesseerd, maar moest simpelweg genoegen nemen met een plekje op de reservebank. Pas in de 74ste minuut werd hij ingebracht. De 2-0 eindstand stond toen overigens al op het scorebord.