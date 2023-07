Vakantiegangers opgelet: FC Barcelona maakt tegenstander en datum voor traditionele openingswedstrijd bekend

FC Barcelona heeft de tegenstander voor de wedstrijd om de Gamper Cup woensdagmiddag bekendgemaakt. De regerend kampioen van Spanje neemt het op 8 augustus op tegen Tottenham Hotspur. Het treffen met de nummer acht van het afgelopen seizoen in Engeland staat voor FC Barcelona in het teken van de laatste test voor de start van de competitie. Door de verbouwing van het Spotify Camp Nou wordt de wedstrijd gespeeld in het Olympisch Stadion.

FC Barcelona kroonde zich twee maanden geleden voor het eerst sinds 2019 tot kampioen van Spanje. Na een aantal vruchteloze jaren besloot de club vorig jaar flink te investeren in de selectie. Dankzij een aantal boekhoudkundige trucs slaagde president Joan Laporta erin onder anderen Robert Lewandowski, Raphinha en Jules Koundé naar Barcelona te halen. De investeringen in de selectie resulteerden in Europa niet in het gewenste effect, maar in eigen land mocht Barça zich eindelijk weer de beste noemen.

De Catalanen zijn er alles aan gelegen de landstitel een passend vervolg te geven in het nieuwe seizoen. Ze zullen óók een stuk beter voor de dag willen komen in de Champions League. De ploeg van trainer Xavi Hernández werd in het afgelopen seizoen al in de groepsfase uitgeschakeld. Bovendien moest FC Barcelona in de Europa League al in de tussenronde z’n meerdere erkennen in Manchester United. Om komend seizoen ook op Europees toneel hoge ogen te gooien, wil de club de selectie op meerdere posities versterken. Na de komst van Ilkay Gündogan en Iñigo Martínez - beiden transfervrij - heeft Xavi Laporta gevraagd om een nieuwe rechtsback en nóg twee nieuwe spelers voor het middenveld.

Welke aanwinsten we op 8 augustus binnen de lijnen kunnen verwachten, zal de komende tijd moeten blijken. Zeker is dat Tottenham Hotspur met een aantal nieuwkomers zal aantreden. De club uit Londen heeft met een achtste plaats in de Premier League en het mislopen van Europees voetbal een zeer teleurstellend seizoen achter de rug. Tottenham Hotspur wil volgend jaar weer de Champions League. De club telde onder meer bijna vijftig miljoen euro neer voor de komst van James Maddison. Daartegenover staat mogelijk het vertrek van clubicoon Harry Kane. De spits staat in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern München.

Zowel FC Barcelona als Tottenham Hotspur werkt dus met veel vraagtekens toe naar de officiële start van het nieuwe seizoen. Een zekerheidje is dat de clubs elkaar op 8 augustus treffen in Spanje. Het duel om de Gamper Cup, voor FC Barcelona de traditionele openingswedstrijd van het seizoen, begint om 20.00 uur. Vorig jaar wonnen de Catalanen met liefst 6-0 van het Mexicaanse Pumas UNAM. Frenkie de Jong nam destijds de laatste treffer voor zijn rekening.