Valentijn Driessen diep onder de indruk: 'Hij doet het goed bij Feyenoord, een schril contrast met Ajax'

Valentijn Driessen is onder indruk van de kwaliteiten van Dennis te Kloese als onderhandelaar. De algemeen en technisch directeur van Feyenoord toonde zich afgelopen weekend slagvaardig door Calvin Stengs voor de neus van Antwerp weg te kapen. Met Luka Ivanusec is de volgende aanwinst op komst.

Marcel van der Kraan spreekt in de podcast Kick-off van De Telegraaf de verwachting uit dat Ivanusec binnen 24 uur op Schiphol landt. "De partijen zijn elkaar flink genaderd. Het gaat volgens mij alleen nog maar om de details. Ivanusec wilde er uit respect voor Dinamo Zagreb en zijn supporters niet veel over zeggen, maar hij heeft wel aangegeven dat het nu volledig aan de clubs is. Ik denk dat hij mondeling akkoord is over een contract voor vier jaar en dat hij klaarstaat om dat contract te tekenen en de medische keuring te doen."

Artikel gaat verder onder video

Dat na Stengs ook Ivanusec op het punt staat de overstap te maken naar Feyenoord, toont volgens Driessen aan dat Te Kloese een dealmaker is. "Don te Kloese, wordt hij zo genoemd? Dat kan ik me wel voorstellen. Stengs haalt hij in een weekend op. Dan moet je doorpakken. Ivanusec halen is heel moeilijk. Die jongen scoort net drie keer voor Dinamo Zagreb in de voorronde van de Champions League. Om hem dan alsnog te halen en uit handen van andere clubs te houden… dat is een schril contrast met wat er bij Ajax gebeurt. Daar weten ze die jongen van Dinamo Zagreb (Josip Sutalo, red.) niet te halen, terwijl Ivanusec ook nog veel beter is."

Feyenoord is ook gelinkt aan Gustav Isaksen van FC Midtjylland, voor wie liefst 12,5 miljoen wordt gevraagd. "Die zal ook wel komen", denkt Driessen. "Te Kloese laat zich niet het vel over de neus trekken. Twaalf en een half miljoen voor een Deen die nauwelijks in het nationale elftal heeft gespeeld…", zet Driessen zijn vraagtekens bij de vraagprijs. Volgens Van der Kraan staat Isaksen wel op de scoutingslijst van Feyenoord, maar is men niet actief bezig met zijn komst.