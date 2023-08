Valentijn Driessen haalt uit naar FC Utrecht: 'Die jongen is dus gewoon genaaid'

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor FC Utrecht. De club uit de Domstad haalde Vasilios Barkas verrassend terug naar Stadion Galgenwaard en dat zorgde voor grote teleurstelling bij onder meer Mattijs Branderhorst. Die dacht als eerste doelman naar Utrecht te komen.

In de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf wordt in eerste instantie de situatie van Nick Olij besproken. Mocht hij naar Ajax vertrekken, ziet Driessen een geschikte vervanger voor de Rotterdammers. "Die kunnen Branderhorst zo bij Utrecht ophalen, dat is een uitstekende keeper. Hij is natuurlijk met bepaalde afspraken naar Utrecht gekomen. Dus die jongen wordt gewoon genaaid. Barkas gaat natuurlijk keepen, anders haal je hem niet over om toch bij Utrecht te blijven."

Branderhorst liet NEC deze zomer transfervrij achter zich om aan de slag te gaan bij Utrecht. Daar wilde hij eindelijk eerste doelman worden, nadat hij in Nijmegen de strijd had verloren van de teruggekeerde Jasper Cillessen. Utrecht haalde Barkas echter verrassend terug en hij wordt de eerste keus van trainer Michael Silberbauer. Zodoende richt Branderhorst zich een aantal weken na zijn entree in de Galgenwaard alweer op een vertrek. Er schijnen meerdere clubs interesse te hebben.

In de tussentijd wordt Andries Noppert van sc Heerenveen door Italiaanse media gelinkt aan Ajax. Die transfer lijkt er volgens Driessen niet in te zitten. "Noppert schijnt weer geblesseerd te zijn. Er is veel te doen over zijn fysiek, nu weer met een nieuwe blessure. Dat is voor Ajax een overweging om verder te kijken dan Noppert. Anders is het 1+1=2 en haal je de keeper van het Nederlands elftal binnen. Dan heeft Rulli ook niks meer te zeggen."