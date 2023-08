Van de Beek en Malen grijpen spotlights in Las Vegas; fans Manchester United maken zich zorgen

Manchester United heeft het trainingskamp in de Verenigde Staten afgesloten met een 2-3 nederlaag tegen Borussia Dortmund. Donny van de Beek (twee assists) en Donyell Malen (twee doelpunten) grepen een hoofdrol in Las Vegas, terwijl de aanhang van de club van trainer Erik ten Hag zich met de start van de competitie in aantocht langzaamaan zorgen begint te maken.

Manchester United begon het vriendschappelijke duel met Van de Beek als aanvallende middenvelder, terwijl Jadon Sancho als valse nummer 9 opereerde. Onder meer André Onana, Lisandro Martinez, Casemiro, Antony en Marcus Rashford kwamen pas na rust binnen de lijnen. De stand was op dat moment 1-2 in het voordeel van Borussia Dortmund.

Manchester United was in de 24ste minuut door een doelpunt van Diogo Dalot op 0-1 gekomen. De Portugees schoot op aangeven van Van de Beek fraai raak. Daarna was het de beurt aan Malen, die vlak voor rust de achterstand van zijn ploeg omboog in een voorsprong door in een kort tijdsbestek twee keer toe te slaan. Van de Beek verzorgde vroeg in de tweede helft de assist waaruit Antony de gelijkmaker binnenschoot, maar de zege ging door een doelpunt via Youssoufa Moukoko alsnog naar Borussia Dortmund.

Het betekende voor Manchester United de tweede opeenvolgende nederlaag. De ploeg van Ten Hag verloor vorige week ook al van Real Madrid (2-0). Dat The Red Devils in vijf oefenwedstrijden nog maar zeven keer hebben gescoord, baart de aanhang van de club zorgen. Manchester United oefent volgende week tegen Athletic Bilbao alvorens het op 14 augustus Wolverhampton Wanderers treft in de eerste speelronde van de Premier League.