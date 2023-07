Verweij kritisch op werkwijze Mislintat rondom vertrek Tadic: 'Dan had Lang bij Ajax kunnen spelen'

Mike Verweij vindt dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat van Ajax rondom het vertrek van Dusan Tadic niet op de juiste manier heeft gehandeld. De clubwatcher van De Telegraaf is van mening dat de Duister daadkrachtiger had moeten zijn, waardoor Noa Lang nu niet in Eindhoven maar in Amsterdam had kunnen spelen.

"Als jij tijdens de vakantie van Tadic contact met hem houdt en twijfel voelt - en je weet dat Noa Lang in de markt is en een terugkeer naar de Eredivisie niet uitsluit - dan moet je gewoon Lang kopen", stelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Die speelt nu in Eindhoven en als je had geweten dat Tadic weg was gegaan, dan had hij nu bij Ajax kunnen spelen", denkt de clubwatcher, die vindt dat Sven Mislintat daadkrachtiger moet zijn: "Het is wel leuk om te wachten tot er geld binnen is, maar soms moet je vooruit investeren als club."

Verweij uit in de podcast daarnaast zijn verbazing over het vertrek van Tadic, die de Amsterdamse club heeft ingeruild voor Fenerbahce: "Ze hebben in de persoon van Sven Mislintat een 'data-Duitser' aangesteld en volgens mij heb je geen betere data gehad dan Tadic in de afgelopen jaren. En dan laat je zo'n speler met krankzinnige statistieken gaan", doelt de journalist op de indrukwekkende cijfers van Tadic in zijn vijfjarige periode bij de Amsterdammers.

Volgens de verslaggever van de ochtendkrant is de reden die Tadic heeft gegeven voor zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA een pijnlijke: "De ambities van Tadic, een absolute winnaar, komen niet meer overeen met die van Ajax. Er is inzage gegeven in welke spelers ze wilden halen. Toen is Tadic tot de conclusie gekomen dat het weer een moeizaam jaar gaat worden. Hij vond het beter om te vertrekken", besluit Verweij.