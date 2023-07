Verweij tipt Feyenoord: ‘Ik denk dat heel handig is om hem nog een jaar te houden’

Feyenoord verkocht Orkun Kökçü al aan Benfica en lijkt nu ook rekening te moeten houden met een vertrek van Lutsharel Geertruida. De verdediger heeft zich in het afgelopen seizoen ijzersterk ontwikkeld, speelde zich in de basiself van het Nederlands elftal én in de belangstelling van RB Leipzig. De Duitsers zouden deze zomer zomaar met een flink zak geld op de Rotterdamse stoep kunnen komen te staan, maar Marcel van der Kraan en Mike Verweij zijn van mening dat Feyenoord ook daar ‘nee’ tegen moet zeggen.

Feyenoord veroverde in het voorbije seizoen op overtuigende wijze de landstitel en verzekerde zich daarmee van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Niet alleen van ongetwijfeld zes mooie groepswedstrijden, maar ook enkele tientallen miljoenen euro’s. Bovendien ontving Feyenoord onlangs al een mooi bedrag voor Kökçü, waardoor de club - anders dan in de voorgaande jaren - niet gedwongen is spelers te verkopen. “Ik heb dat heel lang niet meegemaakt als volger van Feyenoord, dat er geen noodzaak is om te verkopen”, zegt Van der Kraan in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

“Dat is een luxe waarin ze nu zitten, vooral ook omdat ze heel vroeg Kökçü al hebben verkocht”, vervolgt de verslaggever. “Er is geld, ze kunnen best wel wat investeren. Er is geen enkele noodzaak om te verkopen. En dat brengt ze in de luxepositie dat je eigenlijk kunt vragen wat je wil.” Van de week verschenen er in de media verschillende berichten over de belangstelling van RB Leipzig in Geertruida. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano dienden de Duitsers al een bod in bij Feyenoord, maar binnenlandse media meldden dat de club nog geen voorstel had ontvangen. Het vermeende bod zou ruim onder de twintig miljoen euro zitten.

Champions League

Feyenoord aast op een veel hoger bedrag. “Hoewel Geertruida helemaal niet heeft gezegd dat hij weg wil, denkt een speler altijd: dat en dat is redelijk”, zegt Van der Kraan. “Die hebben hun eigen financiële plaatje voor ogen. Hij kan ongetwijfeld het dubbele gaan verdienen bij Leipzig. Het is een club die goed betaalt. Bundesliga, hoge tv-gelden. Maar Feyenoord zegt gewoon: wij gaan Champions League spelen en hebben je nodig.” Verweij is van mening dat Feyenoord er goed aan doet om Geertruida nog minstens een jaar in Rotterdam te houden. “Ik denk dat ook dat het vanuit Feyenoord-perspectief heel handig is om hem nog een jaar te houden, ook als Leipzig ver wil gaan.”

“De kans dat Feyenoord volgend jaar weer de Champions League haalt, is gezien de ontwikkelingen in Amsterdam en Eindhoven best wel groot denk ik”, stelt Verweij. “De nummers één en twee gaan rechtstreeks de groepsfase in volgend jaar. Ik denk dat de waarde van Geertruida alleen maar toeneemt. Je moet niet zes wedstrijden verliezen, dat verwacht ik ook niet. Maar je ziet wat er met Timber gebeurt als je Champions League speelt.” De Ajacied heeft helemaal geen goed seizoen achter de rug, maar staat wel op het punt voor naar verluidt maximaal 47 miljoen euro te verkassen naar Arsenal. “Van de week ontstond ook weer de discussie waarom Ajax-spelers gewoon veel duurder worden verkocht. Dat is deels vanwege de opleiding die wereldwijd wordt geroemd, maar óók omdat deze spelers jarenlang Champions League hebben gespeeld”, aldus Verweij.