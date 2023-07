Verweij verbaast zich over reacties op opmerkelijk moment tijdens Ajax-training: 'Heel flauw'

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf heeft zich verbaasd over de aandacht die er de afgelopen dagen op internet en sociale media was voor de rol van Hedwiges Maduro tijdens de eerste trainingen van Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op beelden was te horen en te zien dat de assistent van hoofdtrainer Maurice Steijn onder meer riep dat de spelers teamgenoten op hun juiste been moeten inspelen. Die beelden resulteerden tot cynische, maar ook zorgwekkende reacties.

Vooral bij de Ajacieden waren ze onderwerp van gesprek. Zo zag een enkeling dit ‘voorval’ op trainingscomplex De Toekomst als verklaring voor het teleurstellende afgelopen seizoen, waarin Ajax in de Eredivisie als derde eindigde. Verweij vindt de aandacht daarvoor wat overdreven. “We waren zaterdag voor het eerst sinds tijden weer eens welkom bij een training van Ajax en dat was ontzettend leuk”, begint de verslaggever in de podcast Kick-off. “Dan is het heel flauw dat er op allerlei sites beelden worden uitgehaald dat Maduro roept dat spelers medespelers op hun goede been moeten inspelen.”

Mensen die in het verleden hebben gevoetbald of dat nog steeds doen, weten uit ervaring dat je dat op jonge leeftijd al moet leren. Er werd daarom ook lachend gedaan over de uitspraken van Maduro. “Dat is mooi beeld en leer je bij de F’jes. Als dat niet goed gebeurt, dan is er wat, mis maar dan vind ik dat de assistent-trainer spelers daar ook wel op moet kunnen aanspreken”, stelt Verweij, die zich niet kan vinden in de koppen die boven de betreffende artikelen staan. “Dan zie je weer koppen - daar zijn ze bij ons ook goed in - op internet zoals: ophef, fans snappen er niks van, tumult, verbazing, noem maar op. Maduro gaf alleen aan dat er op het goede been ingespeeld moest worden. Dan gaat dat viraal, maar dat is een momentje van de training.”