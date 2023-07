Vier kandidaten om Justin Bijlow op te volgen bij Feyenoord

Erik ten Hag ziet Justin Bijlow als een belangrijke kandidaat om zijn nieuwe doelman te worden. Het jeugdproduct van Feyenoord zou graag de overstap maken naar Manchester United, maar zijn club wil niet meewerken aan een transfer. Mocht het toch zover komen, dan moet er in De Kuip worden nagedacht over een opvolger.

FCUpdate heeft vier kandidaten op een rij gezet om Bijlow te vervangen. Twee daarvan komen uit de Eredivisie, één heeft een spectaculair verleden in de Eredivisie en de laatste kandidaat bevindt zich al in De Kuip! Bekijk onze video via YouTube en abonneer je op ons kanaal!

Video: Deze keepers kunnen Justin Bijlow vervangen bij Feyenoord