Volgers van Mikky Kiemeney reageren massaal op vakantiefoto van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong en zijn verloofde Mikky Kiemeney genieten van hun zomervakantie in Italië. De stervoetballer van FC Barcelona en zijn verloofde waren onder meer in Florence en woensdag plaatste Kiemeney tien verschillende foto's van de trip. Met name de laatste van de tien foto's zorgt voor veel reacties.

Te zien is dat De Jong een foto maakt van een ouder koppel op straat in Florence. Vermoedelijk hadden de twee geen idee aan wie ze vroegen een foto te maken. "De laatste foto is zo schattig", "fotograaf Frenkie", "de laatste foto zijn jullie in de toekomst" en "ik werd emotioneel om de laatste foto" zijn slechts enkele van de reacties op de Instagram-collage van Kiemeney. Zangkoppel Suzan en Freek reageert: "Die laatste is top 😝." De Jong reageert ook zelf met drie emoji's: "👴🏼😍👵🏼"