Weg voor André Onana ligt volledig open: David de Gea vertrekt na twaalf jaar bij Manchester United

Als Manchester United een akkoord bereikt met Internazionale over de transfersom, dan lijkt niets een transfer van André Onana naar Engeland nog in de weg te staan. Zeker niet nu David de Gea officieel vertrekt bij Manchester United. Het contract van de Spanjaard liep vorige week af, maar het was de afgelopen week nog de vraag of hij een nieuwe overeenkomst zou ondertekenen. Dat gaat niet gebeuren. Manchester United heeft via de officiële kanalen definitief afscheid genomen van de sluitpost.

Daarmee komt er na twaalf jaar een einde aan het huwelijk tussen Manchester United en De Gea. De Engelse topclub nam de goalie in de zomer van 2011 voor 25 miljoen euro over van Atlético Madrid. De Gea stond voor de loodzware uitdaging om Edwin van der Sar te doen vergeten. Een ondankbare taak, maar de doelman maakte zich tijdens zijn eerste seizoenen wel degelijk geliefd bij de achterban. De afgelopen jaren werd hij echter steeds vaker het mikpunt van kritiek. De Gea kon in het voorbije seizoen weliswaar rekenen op een basisplaats, maar het was geen geheim dat Erik ten Hag in de zomer op zoek zou gaan naar een nieuwe doelman.

Artikel gaat verder onder video

En de nieuwe doelman moet Onana worden. De Kameroener maakte vorig jaar transfervrij de overstap van Ajax naar Internazionale, maar zijn avontuur in Italië blijft beperkt tot één seizoen. Onana had vorig seizoen een groot aandeel in het Europese succes van Champions League en speelde zich daarmee in de kijker van onder meer Manchester United. De werkgever van Erik ten Hag zag de eerste twee aanbiedingen door Internazionale van tafel worden geveegd, maar de verwachting is dat de clubs ergens de komende dagen een akkoord bereiken over een transfer van de doelman.

De Gea heeft via zijn persoonlijke sociale media afscheid genomen van Manchester United en de supporters. “Ik wil graag mijn ongelooflijke dankbaarheid en waardering uitspreken voor de liefde in de afgelopen twaalf jaar. We hebben veel bereikt sinds Sir Alex Ferguson mij naar deze club bracht. Ik was ongelooflijk trots elke keer dat ik dit shirt aantrok, om het team te leiden. Om deze club te vertegenwoordigen, de grootste club ter wereld, was een eer die alleen aan een paar gelukkige voetballers is gegund. Het is een onvergetelijke en succesvolle periode geweest sinds ik hier kwam. Nu is het de juiste tijd om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om mezelf opnieuw te pushen in een nieuwe omgeving.”

De Spaanse doelman droeg uiteindelijk 545 keer het shirt van Manchester United. Hij werd in 2013 kampioen van Engeland. De Gea won met Manchester United ook de Europa League in 2017. De ploeg van toenmalig trainer José Mourinho was in de finale met 2-0 te sterk voor Ajax.