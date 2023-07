'Weghorst kan Nederlandse enclave in Bundesliga weer op peil brengen'

Wout Weghorst (30) is na zijn huurperiode weer vertrokken bij Manchester United, maar de kans is aanzienlijk dat de spits ook komend seizoen niet in de Premier League speelt. Vanuit verschillende hoeken is er belangstelling voor de spits van Burnley, waarbij die van Bayer Leverkusen op dit moment concreet lijkt.

Dat weet het doorgaans goed ingevoerde Kicker althans. De Nederlander wordt gezien als concurrent voor Patrick Schick, die bovendien in de komende maanden nog in de lappenmand zit. Weghorst kan de plek voorin overnemen en daarna de concurrentie aangaan met de Tsjechische spits.

Weghorst, wiens naam eerder ook al bij andere clubs viel in het geruchtencircuit, is overigens niet de enige kandidaat, want ook Nicolas Füllkrug van Werder Bremen staat op de kandidatenlijst. Bij de nummer zes van het afgelopen seizoen kan hij de Nederlandse enclave weer aanvullen, want behalve Jeremie Frimpong vertrokken alle overige landgenoten (Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah (moet officieel nog vertrekken) en Daley Sinkgraven) deze zomer al bij die Werkself.

De verbintenis van Weghorst bij Burnley loopt nog twee jaar door, maar de Nederlandse spits heeft in het afgelopen half jaar bij Manchester United zeker geen onuitwisbare indruk gemaakt. In de Premier League scoorde Weghorst helemaal niet. Daardoor is het aannemelijk dat de gepromoveerde club komend seizoen ook een andere oplossing zoekt voor de aanvaller.