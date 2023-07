Xavi Simons kent ongelukkig debuut bij RB Leipzig in aanloop naar zware seizoensopening

Xavi Simons heeft zijn eerste minuten als speler van RB Leipzig achter de rug. De ex-speler van PSV mocht van trainer Marco Rose een helft meedoen in de oefenwedstrijd tegen Udinese. Simons kon echter niet voorkomen dat zijn Duitse werkgever met 1-2 onderuit ging tegen de Italianen.

Simons wordt dit seizoen door Leipzig gehuurd van Paris Saint-Germain, dat hem onlangs terugkocht van PSV. De komende maanden gaan we hem dus in actie zien in de Bundesliga. Rose zette zijn aanwinst tegen Udinese in de basis. Op het trainingskamp in Oostenrijk werd het enige doelpunt van de eerste helft gemaakt door Lazar Samardzic. Hij scoorde namens Udinese: 0-1.

In het tweede bedrijf zag Simons hoe een andere ex-Eredivisionist de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Loïs Openda, die twee jaar bij Vitesse speelde, verzorgde de gelijkmaker namens Leipzig. Dat bleek niet voldoende voor de overwinning. In de slotfase sloeg Udinese voor de tweede keer toe. Vivaldo Semedo bepaalde de eindstand in Linz op 1-2 voor de Italianen.

Simons heeft met Leipzig nog twee weken om zich voor te bereiden op een zware start van de competitie. Op zaterdag 12 augustus staat de strijd om de DFL-Supercup tegen landskampioen Bayern München op de planning. Een week later opent Leipzig het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een pittige uitwedstrijd. Er staat namelijk een bezoekje aan Bayer Leverkusen op het programma.