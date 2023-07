Ziggo Sport raakt verbinding kwijt: Ajax-fans kunnen wedstrijd niet afkijken

Supporters van Ajax hebben de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg niet af kunnen kijken. Uitzendgemachtigde Ziggo Sport raakte de verbinding kwijt, waardoor na 88 minuten het beeld verdween.

Kijkers kregen vervolgens beelden te zien van supporters in het stadion van FC Augsburg. "Dit zijn beelden die onze camera's eerder vandaag hebben gemaakt", liet de commentator weten. "Misschien zijn ze er in Duitsland al mee opgehouden. We zijn wat dat betreft afhankelijk van andere partijen."

"Als er ergens per ongeluk een stekker uit wordt getrokken, kunnen we alleen maar bellen om te zeggen dat die stekker er weer in moet. Het is goed mogelijk dat de wedstrijd voorbij is als we zo meteen weer beelden krijgen", aldus de commentator.

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd eindigde in 3-1 voor Augsburg. Na een eigen doelpunt van Gerónimo Rulli scoorde Brian Brobbey vanaf de stip, waarna Sven Michel tweemaal scoorde.

Een week geleden, tijdens het oefenduel met Anderlecht, deed zich ook al een opmerkelijk moment voor in de live-uitzending. Toen schakelde Ziggo Sport midden in de eerste helft over op een reclameblok. Daar bood Ziggo snel zijn excuses voor aan.