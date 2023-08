Aanvoerder Steven Bergwijn: ‘Het kan in ons voordeel zijn dat we eindelijk eens geen favoriet voor de titel zijn’

Steven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax en dat kwam voor velen toch wel als een verrassing. De recordaankoop van de Amsterdammers krijgt de voorkeur boven onder meer Steven Berghuis, Davy Klaassen en Branco van den Boomen. In gesprek met De Telegraaf gaat de aanvaller in op de rol van Ajax in het aankomende Eredivisieseizoen.

Dat het deze zomer op meerdere fronten nog moeizaam verloopt bij Ajax, is geen geheim. De Amsterdammers kenden een wisselvallige oefencampagne en zagen in de personen van Dusan Tadic en Jurriën Timber twee belangrijke spelers vertrekken. De zoektocht naar versterkingen verloopt eveneens moeizaam, waardoor Ajax dit seizoen wellicht een andere rol gaat spelen dan normaal.

Artikel gaat verder onder video

“Het kan dit jaar in ons voordeel zijn dat we eindelijk eens geen favoriet voor het landskampioenschap zijn”, begint de nieuwe aanvoerder. “Al vind ik dat je als Ajacied altijd favoriet moet willen zijn”, gaat hij verder. Als geen ander weet Bergwijn dat het een cruciaal jaar wordt voor de Amsterdammers. “Met twee rechtstreekse Champions League-plaatsen te vergeven, wordt het een ontzettend belangrijk seizoen. We moéten volgend jaar weer die groepsfase in, want ik voel nu de pijn van géén Champions League spelen. Fans spreken me aan op straat of sturen berichtjes op Instagram.”

Desondanks heeft Bergwijn vertrouwen in het seizoen. Hij kent een goede klik met Brian Brobbey en kan ook goed overweg met aanwinst Van den Boomen. “Met Branco is het heerlijk voetballen. Hij ziet het spelletje en legt de ballen aardig weg. Met de snelheid van Brian en mij is dat een wapen. We hoeven eigenlijk niet eens te vragen. Als je gaat lopen, krijg je de bal”, zegt de oud-PSV’er.