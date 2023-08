Aanwinst van Ajax is fysiek minder ver dan Maurice Steijn had gehoopt

Carlos Forbs zal bij competitiestart van Ajax tegen Heracles Almelo niet aan de aftrap verschijnen. De van Manchester City overgekomen aanvaller moet volgens Maurice Steijn fysiek nog stappen zetten om in aanmerking te komen voor een basisplaats.

Ajax nam Forbs deze zomer van veertien miljoen euro (exclusief bonussen) over van Manchester City. Op de trainingen maakt de aanvaller tot nu toe een goede indruk op Steijn. "Maar hij is fysiek nog wel ietsje verder weg dan we hadden gehoopt", erkent de trainer op de persconferentie richting het duel met Heracles. "Hij zou kunnen invallen, maar is nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen."

FCUpdate Podcast | Over Ajax, Feyenoord, Harry Kane en de Oranje Leeuwinnen

Forbs lijkt zich bij Ajax te moeten richten op de positie van rechtsbuiten. "Hij kan ook vanaf de linkerkant spelen. Daar heeft hij in het verleden heel veel gespeeld en heeft hij successen behaald. Aan de linkerkant is Bergwijn op dit moment mijn man, al zou hij ook naar de positie van nummer 10 kunnen verhuizen. Dan zou Borges aan de linkerkant kunnen spelen."

Steijn werkt toe naar een spelsysteem waarbij de vier meest aanvallende spelers veel van positie kunnen wisselen. "Dan zijn we heel moeilijk bespeelbaar. Brobbey mag ook weleens naar de zijkant uitzakken."