Opsteker voor PSV: Lang krijgt groen licht en richt zich op Johan Cruijff Schaal

heeft na vijf maanden revalideren groen licht gekregen om vanaf de eerste trainingsweek in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer aan te sluiten bij PSV, meldt het Eindhovens Dagblad. De vleugelaanvaller is in de afgelopen weken weer honderd procent fit geraakt.

Het is de bedoeling dat Lang over enkele weken weer aansluit bij de groepstraining om zich vanuit daar op te trainen. “Of hij direct aan alles meedoet, is nog afwachten”, houdt het ED een slag om de arm. Wel lijkt de buitenspeler inzetbaar tijdens de oefenwedstrijden in juli en is hij zelfs op tijd klaar voor de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Deze wordt of vrijdag 2 of zondag 4 augustus gehouden. De wedstrijd wordt gespeeld in het Philips Stadion en bekerwinnaar Feyenoord is de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen maanden heeft Lang er alles aan gedaan om te revalideren van een aantal hamstringblessures. De vleugelaanvaller moest hierdoor een streep zetten door het seizoensslot van PSV, maar ook door het Europees kampioenschap in Duitsland.

Noa Lang is de afgelopen weken weer honderd procent fit geraakt om vanaf de eerste trainingsweek bij PSV te starten aan het nieuwe seizoen. Dat bevestigen bronnen rondom de speler. De laatste vijf maanden heeft de aanvaller moeten revalideren na een aantal hamstringblessures, maar inmiddels lijkt het leed dus geleden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Eerste Eredivisie-target van Arne Slot is bekend: Liverpool hoort vraagprijs van 50 miljoen

Het eerste transferdoelwit uit de Eredivisie van Arne Slot bij Liverpool lijkt bekend: een speler van PSV.