Mohamed Ihattaren wil fit worden, duikt sportschool in en werkt daar aan conditie

werkt momenteel in de sportschool aan zijn conditie, zo blijkt uit beelden die de oud-voetballer van Ajax en PSV zelf heeft gedeeld op Instagram. Eerder dit jaar vertrok Ihattaren als voetballer bij het Tsjechische Slavia Praag, waarna er weinig meer van hem werd vernomen.

De loopbaan van Ihattaren als profvoetballer dreigt als een nachtkaars uit te gaan. Op 1 april meldde Slavia Praag, de laatste werkgever van Ihattaren, dat de samenwerking tussen club en speler is beëindigd. Sindsdien zit Ihattaren zonder club en is er maar weinig van de geboren Utrechter vernomen. Wat blijkt, is dat het jeugdproduct van PSV in ieder geval aan zijn conditie aan het werken is.

Artikel gaat verder onder video

Op Instagram deelt Ihattaren beelden dat hij actief is in een sportschool in Culemborg, waar hij aan zijn conditie aan het werken is. Mogelijk is het doel van Ihattaren om na de zomer weer aan de slag te gaan als voetballer, maar over zijn toekomstplannen is op dit moment weinig bekend.

De beelden van Ihattaren zijn te bekijken op zijn Instagram Stories, zie onderstaand een aantal foto's.