Achahbar komt met agressieve reacties op Instagram-post over FC Twente

Anass Achahbar leek donderdag niet goed in zijn vel te zitten. De clubloze spits reageerde onder een Instagram-post van 433 over het duel tussen Fenerbahçe en FC Twente opvallend vijandig richting andere Instagram-gebruikers en richting 433 zelf.

Nadat 433 een afbeelding deelde van de laatste keer dat Fenerbahçe en FC Twente tegen elkaar speelden in Istanbul (1-2 in 2009), reageerde Achahbar: "Are you fucking kidding me?" Toen 433 de vraag opwierp wat de uitslag zou worden van Fenerbahçe - FC Twente, zei hij: "Shut the fuck up 🤡." Ook viel hij meerdere gebruikers aan in de reacties.

Juicekanaal Reality FBI kijkt op van de reacties. "Of de frustratie van het niet hebben van een club werd Anass Achahbar vandaag te veel, of hij is gehackt? Hoe dan ook, hij had niet zijn beste dag. 🫣"