Ajax en Mislintat bezorgen Overmars de duurste uitgaande Antwerp-transfer ooit

Ajax heeft de komst van Gaston Avila dinsdagmiddag officieel bevestigd. De Amsterdammers betalen minimaal 12,5 miljoen euro en maximaal 14,4 miljoen euro voor de Argentijnse verdediger. Avila komt over van Antwerp FC en tekent een contract tot en met 2028. Er is door Marc Overmars, werkzaam als sportief directeur bij de Belgische kampioen, goed onderhandeld.

Nooit eerder ontving Antwerp FC namelijk meer geld voor een eigen speler dan in dit geval met Avila. Het record stond op naam van Willian Pacho, die eerder deze zomer voor 9 miljoen euro werd verkocht aan het Duitse Eintracht Frankfurt. Daarmee bezorgt Ajax zijn oude werknemer Overmars na Pacho wederom een leuke financiële opsteker, want een jaar geleden werd er slechts vier miljoen euro betaald aan Boca Juniors voor de inmiddels 21-jarige voetballer.

Ávila moet in het elftal van trainer Maurice Steijn de concurrentie aangaan met Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal, die afgelopen weekend beiden een weinig overtuigende helft speelden tegen Excelsior (2-2). De verwachting is dat er rond Wijndal nog wel iets zal gebeuren in deze transferwindow en dat hij al dan niet tijdelijk verkast uit Amsterdam. Zeker nu ook Avila naar de Johan Cruijff Arena komt, lijkt er voor de voormalig verdediger van AZ weinig perspectief meer.

Nu al twijfels over 'veel te dure' Gaston Ávila: 'Schijnt niet meer dan 4 miljoen euro waard te zijn'

Avila, wordt in zijn vaderland vanwege zijn felheid en verdedigende kwaliteiten vergeleken met Lisandro Martínez, gaat met rugnummer dertig spelen bij Ajax en is in principe gehaald als linksachter. Daardoor blijft Jorrel Hato waarschijnlijk in het centrum staan. Josip Sutalo moet zijn verdedigingspartner worden en Jakov Medic zal naar de bank verhuizen.