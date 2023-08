Nu al twijfels over 'veel te dure' Gaston Ávila: 'Schijnt niet meer dan 4 miljoen euro waard te zijn'

Ajax gaat zich versterken met Gaston Ávila. De linksback wordt dinsdag medisch gekeurd en zal daarna spoedig gepresenteerd worden bij de Amsterdammers. Valentijn Driessen is bij Kick-off van De Telegraaf ingegaan op de aanstaande transfer. De journalist leest wisselende meningen over de Argentijn.

Ávila speelde afgelopen jaar voor Antwerp FC en komt voor een bedrag van circa 12,5 miljoen euro naar de Johan Cruijff Arena. “Ik kreeg nog een bericht van iemand die vertelde dat die Ávila niet meer dan vier miljoen euro waard is”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Pim Sedee heeft ook zijn twijfels bij de aanstaande Ajacied. “Ik las daar best een kritisch verhaal over. Hij schijnt met zijn rechterbeen helemaal niks te kunnen”, vertelt de presentator van de podcast. Mike Verweij denkt niet dat dit een grote belemmering is. “Dat kon Nicolas Tagliafico ook niet. Ik ben heel benieuwd, de reacties zijn heel wisselend. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren op de linksbackpositie.”

Op dit moment beschikt trainer Maurice Steijn alleen over Anass Salah-Eddine en Owen Wijndal als opties aan de linkerkant van de verdediging. “Of die ooit nog gaan thuisgeven weet ik ook niet”, zegt Verweij. Ávila speelde afgelopen seizoen 22 wedstrijden in de Pro League. Daarvoor kwam de inmiddels 21-jarige verdediger uit voor het Argentijnse Boca Juniors en Rosario.