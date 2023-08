Ajax komt met ludieke tweet over kenmerkende Mislintat-actie

De handshake van Sven Mislintat is populair op socials. Bij elke aanwinst van Ajax, de teller staat inmiddels op acht deze zomer, wordt de directeur voetbalzaken gefotografeerd met een bijzondere handshake. In plaats van het geven van een hand, wat bij zijn voorgangers gebruikelijk(er) was, kiest hij voor een bovenhandse handshake. En Ajax heeft inmiddels ook door dat er veel over gesproken wordt op X, voorheen Twitter en plaatste op verzoek ook ditmaal het beeld.