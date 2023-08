Ajax kon spits voor een spotprijs binnenhalen, voordat Tottenham toesloeg: 'Hij wilde op de fiets naar Amsterdam'

Ajax heeft de mogelijkheid laten liggen om Alejo Véliz voor acht miljoen euro over te nemen van Rosario Central, zo beweert clubwatcher Mike Verweij. Het is niet bekend waarom Ajax de kans links liet liggen, maar uiteindelijk is de negentienjarige spits vorige week voor vijftien miljoen euro vertrokken naar Tottenham Hotspur.

"Alejo Véliz van Rosario Central, die kon Ajax kopen voor acht miljoen euro. En daar waren echt heel veel mensen enthousiast over, ook binnen Ajax", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Hij kende de geschiedenis van Argentijnen als Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez bij Ajax, die wilde op zijn fietsje naar Ajax komen. Nou ja, dat is heel lastig, maar hij wilde heel graag."

Volgens Verweij had Ajax al vroeg kunnen toeslaan. "Ajax had hem echt kunnen krijgen voor acht miljoen, voordat er heel veel meer interesse kwam. Met deze staf, ook met Sven Mislintat als directeur voetbalzaken. Wat blijkt nu? Deze jongen speelde heel goed op het WK Onder 20 in Argentinië. En waar schitterde de Ajax-scouting, op advies van Mislintat, door afwezigheid? Op het WK Onder 20."

"Als je zo'n Argentijnse jeugdinternational kunt kopen of Chuba Akpom, zou het voor mij heel simpel zijn", aldus Verweij, die wel wat tegengas krijgt van Valentijn Driessen. "Als je zaakwaarnemers spreekt, zeggen ze altijd dat ze iedereen hebben aangeboden. En dan vier jaar later breken ze door en is het een verkeerde keuze geweest. Ze breken ook door dankzij de weg die ze in die vier jaar hebben bewandeld. Over vier jaar kan hij een heel grote speler zijn, maar als hij over vier jaar helemaal niets meer is, hoor je er niemand over."