Ajax meldt zich met bod van 12 miljoen euro; meteen afgewezen

Ajax heeft een eerste bod uitgebracht op VfB Stuttgart-verdediger Hiroki Ito, meldt Sky Deutschland woensdagmiddag. Directeur Sven Mislintat zou zich met een bedrag van twaalf miljoen euro hebben gemeld. Dat bod is afgewezen door Stuttgart, dat 'volledig bouwt op Ito' en de Japanner niet wil laten gaan, aldus Sky.

De interesse van Ajax in Ito werd woensdagochtend als eerste gemeld door De Telegraaf. De 24-jarige stopper wordt gezien als 'de ideale back-up van het talent Jorrel Hato', schreef clubwatcher Mike Verweij. Directeur Mislintat hoopt zaken te kunnen doen met zijn oude club Stuttgart, maar dat blijkt lastig. Volgens Sky heeft Stuttgart 'de touwtjes in handen', want Ito heeft een contract tot medio 2025 en geen afkoopclausule.

Ito is tienvoudig international van Japan. Hij werd in 2021 door Mislintat op huurbasis naar Stuttgart gehaald. Hij tekende een jaar later een contract tot medio 2025. Toen betaalde Stuttgart vier ton om Ito over te nemen van Jubilo Iwata. De Telegraaf speculeerde al dat hij inmiddels zestien miljoen euro zou kunnen kosten.

Volgens bronnen rondom de club heeft Ajax voor de zekerheid ook andere centrale verdedigers op de korrel, voor het geval Ito te duur blijkt. Ito speelde in totaal 68 officiële wedstrijden voor Stuttgart, waarvan 37 in het afgelopen seizoen. De ploeg eindigde als zestiende in de Bundesliga en wist degradatie af te wenden in de play-offs.