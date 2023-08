Sven Mislintat on fire: dit gebeurde er allemaal in 24 krankzinnige uren in Amsterdam

Na enkele rustige weken op transfergebied lijkt Sven Mislintat los. De directeur voetbalzaken pakt stevig door: Ajax wordt met de ene na de andere speler in verband gebracht. Tijd voor een overzicht van de transferontwikkelingen. Wat is er de afgelopen 24 uur allemaal gebeurd in Amsterdam?

Josip Sutalo

Ajax ontving dinsdag belangrijk nieuws over transferdoelwit Josip Sutalo. De verdediger van Dinamo Zagreb wordt al een tijdje gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, waar hij gezien wordt als de nieuwe leider van de defensie. Sutalo werd recent ook gelinkt aan Fiorentina en Napoli, maar deze clubs lijken inmiddels een ander doelwit op het oog te hebben. Daardoor lijkt Ajax meer kans te maken op zijn komst.

Hakim Ziyech

Een terugkeer van Hakim Ziyech: het zou voor veel Ajacieden een droom zijn die uitkomt. De aanvaller van Chelsea zag op het laatste moment een transfer naar Al-Nassr afketsen, maar mag nog altijd uitzien naar een vertrek bij Chelsea. De Engelse sportjournalist Ben Jacobs meldt zelfs dat Ziyech 'dolgraag' wil terugkeren naar Ajax. Mogelijk gaat echter ook Paris Saint-Germain aankloppen.

Carlos Borges

Ajax gaat een bedrag van 17 miljoen pond betalen aan Manchester City voor de talentvolle aanvaller Carlos Borges, omgerekend 19,8 miljoen euro. Dat meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond. Manchester City heeft volgens Romano bovendien een terugkoopclausule en een doorverkooppercentage bedongen in de onderhandelingen met Ajax.

Diant Ramaj

Ajax is dicht bij de komst van Eintracht Frankfurt-doelman Diant Ramaj, zo meldt De Telegraaf. Volgens de krant heeft Ajax een mondeling akkoord bereikt met de keeper en naderen ook de betrokken clubs overeenstemming. Ramaj wordt gezien als de nieuwe tweede keeper achter Gerónimo Rulli. Volgens journalist Luca Bendoni kan de totale transfersom oplopen tot liefst twaalf miljoen euro.

Eduard Spertsyan

Ajax werkt aan een verbeterd bod op FC Krasnodar-ster Eduard Spertsyan, aldus het Russische Metaratings. Het eerste bod van 8,5 miljoen plus 2 miljoen euro, én tien procent doorverkooppercentage, bleek niet toereikend. Zodoende gaat directeur voetbalzaken Mislintat een nieuwe poging wagen. Ajax werkt al enige tijd aan de komst van Spertsyan, maar de transfer heeft de nodige voeten in de aarde.

Ian Maatsen

Ajax houdt de situatie van Ian Maatsen nauwlettend in de gaten. De linkervleugelverdediger doet het momenteel uitstekend in de voorbereiding van Chelsea. Toch is een vertrek uit Londen zeker niet uitgesloten. Ajax ziet in Maatsen een geschikte kandidaat voor de linksbackpositie, weet Voetbal International. De huidige opties op de linksbackpositie zorgen niet voor tevredenheid bij trainer Maurice Steijn.

Hiroki Ito

Ajax werkt aan de komst van Hiroki Ito, zo weet De Telegraaf. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat wil de verdediger overnemen van zijn oud-werkgever VfB Stuttgart. De 24-jarige Ito wordt gezien als 'de ideale back-up van het talent Jorrel Hato', schrijft clubwatcher Mike Verweij. Zijn transferwaarde 'wordt op zestien miljoen geschat'. Of Mislintat dat wil betalen, valt te bezien.

Steven Berghuis en Davy Klaassen

Ondertussen zijn er ook geruchten over spelers die mogelijk vertrekken uit Amsterdam. Volgens Voetbal International is het zeker geen garantie dat routiniers Davy Klaassen en Steven Berghuis bij Ajax zullen blijven. Berghuis wordt in Turkse media in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. Klaassen zou zelfs bezig zijn met het ontbinden van zijn contract, wordt gemeld in Turkije.