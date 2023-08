'Ook langer verblijf routiniers Steven Berghuis en Davy Klaassen bij Ajax geen zekerheidje'

Ajax verloor deze zomer met Dusan Tadic en Jurriën Timber al twee ervaren basisspelers. Het is inmiddels niet uitgesloten dat meer sterkhouders de Johan Cruijff ArenA acher zich gaan laten. Davy Klaassen en Steven Berghuis zouden zomaar nog eens kunnen vertrekken.

Timber maakte deze zomer een fraaie transfer naar Arsenal, terwijl Tadic Ajax verrassend achter zich liet voor Fenerbahce. In de tussentijd richten ook belangrijke spelers als Mohammed Kudus en Edson Álvarez zich nog op een vertrek uit Amsterdam. Zij worden in de gaten gehouden vanuit de Premier League. Sven Mislintat is zodoende druk bezig met meerdere nieuwelingen.

Artikel gaat verder onder video

Carlos Borges en Diant Ramaj zijn onderweg, ook de komst van Josip Sutalo ziet er goed uit. Daarnaast wordt Ian Maatsen genoemd voor de positie van linksback. Dat betekent automatisch ook dat Ajax mogelijk nog spelers van de hand gaat doen. Volgens Voetbal International is het zeker geen garantie dat routiniers Davy Klaassen en Steven Berghuis in Amsterdam zullen blijven.

Berghuis wordt in Turkse media in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. Klaassen zou zelfs bezig zijn met het ontbinden van zijn contract, wordt gemeld in Turkije. Berghuis sprak zich onlangs al zeer kritisch uit over de huidige situatie bij Ajax. Klaassen kreeg op zijn beurt te maken met kritiek vanuit de achterban, die hem liever kwijt dan rijk lijkt te zijn.