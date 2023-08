Ajax moet rekening houden met megabod uit Saudi-Arabië

De interesse vanuit Saudi-Arabië in Steven Bergwijn neemt toe. Nadat FCUpdate in juni wist te melden dat er vanuit de oliestaat is geïnformeerd naar de aanvaller van Ajax, is nu duidelijk geworden dat meerdere Saudische clubs belangstelling hebben.

Ajax moet in de slotmaand van de transfermarkt dus rekening houden met een megabod uit de Saudi Pro League. In de nieuwste FCUpdate Podcast vertelt journalist Mounir Boualin wat hij weet over de belangstelling.

Bekijk de gehele podcast op YouTube! 'Ajax kan megabod verwachten uit Saudi-Arabië'