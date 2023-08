Ajax nog altijd in gesprek met transfertarget en ziet miljoenenbod van concurrent afgewezen worden

FootMercato-journalist Santi Aouna is met interessante informatie gekomen voor Ajax. De club werd een aantal weken geleden gelinkt aan Ernest Nuamah, maar die geruchten werden nooit heel serieus. Het blijkt nu dat de Amsterdammers wel degelijk in gesprek zijn met de aanvaller van FC Nordsjaelland. De club weet ook welke transfersom in ieder geval te laag zal zijn om de Ghanees te kopen.

Stade Reims zou namelijk met een bod van zo’n achttien miljoen euro zijn gekomen voor de 19-jarige aanvaller. De Deense club vond dit te weinig en wuifde de bieding van tafel, dat meldt Aouna. Vervolgens komt de journalist met het nieuws dat Ajax nog altijd in gesprek is met de vleugelspeler.

De Amsterdammers zouden concurrentie krijgen met ‘een Engelse club’. FootMercato weet dat Ajax op zoek is naar een opvolger van ‘goudklomp’ Mohammed Kudus, die voor een bedrag van zo’n 44 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion kan verkassen. De directie van Ajax zou in de persoon van Nuamah een ‘perfecte’ opvolger zien.

Reims kwam met een bod van achttien miljoen euro, wat voor de Franse club een relatief hoog bedrag is. Nordsjaelland is echter duidelijk en wil meer geld zien voor Nuamah, die er uitstekend op staat bij Europese clubs. De aanvaller is onlangs begonnen aan zijn derde seizoen in Denenmarken, en heeft na drie wedstrijden al vier doelpunten gemaakt. Vorig seizoen was de Ghanees goed voor twaalf doelpunten in dertig competitiewedstrijden.