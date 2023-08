Ajax pakt uit met unieke welkomstvideo Josip Sutalo; fractie van een seconde verraadt rugnummer

Josip Sutalo is officieel speler van Ajax. De Amsterdamse club kondigde zondag al aan dat het een akkoord had bereikt met de Kroaat, en heeft een dag later zijn komst afgerond. De communicatie-afdeling van Ajax pakte uit met een fraaie welkomstvideo, waarin onder meer Sven Mislintat, Klaas-Jan Huntelaar en Sjaak Swart een rol vervullen. Ook het rugnummer wordt bekend tijdens een kort fragmentje.

Sutalo zette een handtekening onder een contract tot medio 2028. De centrumverdediger komt over van Dinamo Zagreb en wordt gezien als de nieuwe leider van de Amsterdamse defensie. Ajax betaald een bedrag van minimaal 20,5 miljoen euro aan de Kroatische topclub, dat door bonussen nog kan oplopen tot 23,5 miljoen euro.

Maandagavond pakte het mediateam van Ajax uit met de welkomstvideo van de nieuwste aankoop. Er wordt een ‘Point Of View’ gemaakt van de totstandkoming van de transfer. Dit houdt in dat de deal in beeld wordt gebracht vanuit het standpunt van Sutalo. Er is onder meer te zien hoe de Kroaat een telefoontje van Fabrizio Romano negeert, kennismaakt met enkele Ajacieden en welkom wordt geheten door Huntelaar en Swart.

Rugnummer

Ook is te zien met welk rugnummer Sutalo gaat spelen bij Ajax. In een fractie van een seconde is te ziet dat er een shirt hangt met de naam van de Kroaat. Daaronder staat zijn toekomstige rugnummer, 37. Het is geen toeval dat dit redelijk opvallende nummer op het shirt van Sutalo staat, want de verdediger speelde bij Dinamo Zagreb ook met 37 op de rug.