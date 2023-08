Ajax-target Thiago Almada scoort en geeft twee assists in MLS: 'CAN'T BE STOPPED'

Atlanta United-middenvelder Thiago Almada (22) zou in de belangstelling staan van Ajax. De Argentijn raakt daar in elk geval niet van in de war, want in de nacht van zaterdag op zondag was hij bij drie doelpunten betrokken namens zijn werkgever. Tegen Nashville SC (4-0) maakte hij een treffer en bereidde er ook nog eens twee voor. "THIAGO CAN'T BE STOPPED", schreef Atlanta United dan dan ook op X na de 3-0, toen hij bij alle goals tot dat moment betrokken was. "It was the Thiago Almada show in Atlanta", concludeerde de MLS.

Ajax zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de middenvelder als opvolger van Mohammed Kudus. Een overeenkomst tussen de Amsterdammers en Atlanta United is er nog niet: het verschil tussen vraag en aanbod qua transfersom was al groot en na deze nieuwe uitstekende pot, zal de vraagprijs vermoedelijk niet zijn gezakt.

The run from Thiago Almada 😮‍💨

The backheel finish from Saba Lobjanidze 🔥



Lobjanidze scores in his debut to make it 4-0 for @ATLUTD. pic.twitter.com/fPHn48m2vn — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

That man Thiago Almada 🇦🇷 pic.twitter.com/DacMHzW7oT — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023

What a ball from Thiago Almada 👌

What a finish from Xande Silva 🔥



Silva opens his MLS account in style for @ATLUTD. pic.twitter.com/8jABhcgwIw — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023