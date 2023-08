'Ajax wrijft zich in de handen: Franse club probeert Daramy-transfer te kapen'

Stade Reims probeert Mohamed Daramy voor de neus van Burnley weg te kapen, zo claimt journalist Santi Aouna. Het wordt voor de Franse club echter niet eenvoudig om de coup te plegen.

Ajax is namelijk (zo goed als) akkoord met Burnley over een verhuur van Daramy met een verplichte optie tot koop. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano hebben de clubs overeenstemming bereikt over een transfersom van 15,5 miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen en een doorverkooppercentage. Daramy zou persoonlijk echter nog niet rond zijn met de club die getraind wordt door Vincent Kompany.

Mogelijk heeft de 21-jarige buitenspeler wat te kiezen als ook Stade Reims overeenstemming met Ajax weet te bereiken. "Als Reims een net iets lager bod dan Burnley heeft uitgebracht, dan moet er nog van alles aan dit dossier worden gedaan. De strijd is echter gaande", schrijft Aouna.

Alles wijst erop dat er spoedig een einde komt aan de samenwerking tussen Ajax en Daramy. De aanvaller speelde, verdeeld over twaalf wedstrijden, slechts 196 minuten in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists. Op huurbasis bij FC Kopenhagen kwam Daramy vorig seizoen tot negen doelpunten en zeven assists in 41 officiële duels.