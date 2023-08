'Ajax zit in wachtkamer omdat Mohammed Kudus op club uit andere competitie wacht'

Mohammed Kudus heeft nog geen beslissing genomen over een transfer naar Brighton & Hove Albion omdat hij wacht op een aanbieding van Borussia Dortmund, zo beweert SportsWorldGhana. De 23-jarige middenvelder annex aanvaller van Ajax moet binnen afzienbare tijd tot overeenstemming komen met de Engelse club, anders mag hij alleen nog werd als er een megabedrag op tafel wordt gelegd.

Voetbal International meldde maandagmiddag dat Ajax het kamp-Kudus een ultimatum heeft gesteld. De Amsterdammers willen dat de linkspoot uiterlijk woensdag met duidelijkheid komt over een transfer naar Brighton & Hove Albion. Kudus is al langere tijd in gesprek met de Engelse club, maar de partijen hebben vooralsnog geen persoonlijk akkoord bereikt.

Artikel gaat verder onder video

Ajax en Brighton zijn het, in hoofdlijnen, wel eens over de transfervoorwaarden. De clubs zijn volgens Engelse media een transfersom van veertig miljoen euro overeengekomen. Als de transfer doorgaat, dan is Kudus de volgende speler van Ajax die deze zomer voor veel geld vertrekt. Jurriën Timber (40 miljoen euro) en Calvin Bassey (22,5 miljoen euro) gingen hem voor, terwijl Edson Álvarez op het punt staat voor een kleine veertig miljoen euro verkocht te worden aan West Ham United.