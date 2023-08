Ajax zwaait Mohamed Daramy definitief uit; transfersom kan door bonussen liefst 5,5 miljoen euro oplopen

Ajax is definitief verlost van flop Mohamed Daramy. De Amsterdammers bevestigden vrijdagavond de transfer van de vleugelspeler naar Stade Reims. De Franse club betaalt een bedrag van twaalf miljoen euro aan de speler die nog tot medio 2026 onder contract stond bij Ajax. Dit bedrag kan door de nodige bonussen nog veel meer worden.

Daramy kwam in 2021 over van FC Kopenhagen voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro, maar kon geen enkel moment uitblinken. Ajax verhuurde hem afgelopen jaar aan datzelfde Kopenhagen, waar hij het daarentegen wel goed deed. Mede dankzij dat seizoen is Sven Mislintat erin geslaagd om de aanvaller zonder verlies te verkopen.

De Deen kwam in totaal tot zestien wedstrijden in Ajax 1 en maakte daarin drie goals. Niet alleen Stade Reims was geïnteresseerd in de diensten van Daramy, want ook Vincent Kompany wilde de aanvaller graag naar Burnley halen. De Franse club trekt uiteindelijk aan het langste eind en betalen een bedrag van twaalf miljoen euro, wat door bonussen nog kan oplopen naar liefst zeventieneneenhalf euro.

Daramy heeft een contract voor vijf seizoenen getekend in Frankrijk. Ajax nam deze transferzomer ook al afscheid van Jurriën Timber (Arsenal), Édson Álvarez (West Ham United), Dusan Tadic (Fenerbahce) en Calvin Bassey (Fulham). Van dit viertal vertrok alleen Tadic transfervrij, terwijl de rest ongeveer al ongeveer honderd miljoen euro opbrachten. Door het vertrek van Daramy valt dit bedrag nog hoger uit.