Akpom en Mikautadze krijgen meteen tikken op Ajax-training; één aanwinst ontbreekt nog

Chuba Akpom en Georges Mikautadze zijn woensdagmorgen ‘hartelijk’ ontvangen door hun nieuwe teamgenoten bij Ajax. Akpom mag zich weliswaar al een paar weken Ajacied noemen, maar kwam nog niet in actie. De Engelsman verscheen, evenals Mikautadze, daags voor de return tegen Ludogorets voor het eerst op het trainingsveld. Gáston Ávila was echter nog niet van de partij.

Na het vertrek van Dusan Tadic en Mohammed Kudus kon de Ajax-aanval een boost wel gebruiken. Die kwam er een paar weken geleden al in de persoon van Akpom. Ajax telde meer dan tien miljoen euro neer voor de komst van de Engelsman, die vorig seizoen namens Middlesbrough 28 keer trefzeker was op het tweede niveau. Akpom kwam echter nog niet in actie voor Ajax. Hij was na zijn presentatie in afwachting van zijn werkvergunning, die inmiddels in orde is.

Mikautadze kon woensdagmorgen meteen aansluiten op de training. De komst van de Georgiër werd door Ajax eerder vanochtend wereldkundig gemaakt. Akpom én Mikautadze kregen als ‘welkomstcadeau’ meteen tikken te verwerken van hun nieuwe teamgenoten op het trainingsveld. Ávila moet het volgende slachtoffer worden. De Argentijn, die is overgenomen van Antwerp FC, wacht naar verluidt nog op zijn werkvergunning. Ávila kon sowieso niet in actie komen tegen Ludogorets, maar achter zijn inzetbaarheid voor het competitieduel met Fortuna Sittard van komende zondag lijkt ook nog een vraagteken te staan.

Onder een post van Ajax op X over de entree van Akpom en Mikautadze wordt nadrukkelijk gevraagd naar de Argentijnse aanwinst. Ávila kan zowel centraal als op de linksbackpositie uit de voeten. Vooral de linksbackpositie bij Ajax kan nieuwe impulsen goed gebruiken. Maurice Steijn heeft voor die posities weliswaar Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine tot zijn beschikking, maar zij hebben de coach vooralsnog niet kunnen bekoren. Wijndal verzorgde vorige week op bezoek bij Ludogorets overigens wel de assist voor de 0-3 van Brian Brobbey.